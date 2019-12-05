لافروف: الناتو يسعى إلى الهيمنة في العالم بأسره

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن الناتو يسعى إلى الهيمنة في العالم بأسره، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن لدى روسيا خيارات للرد على كل التهديدات من الحلف.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، عقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في براتيسلافا، وفقا لقناة "روسيا اليوم"

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- "إن تبني الناتو، خلال قمته في لندن يومي 3 و4 أكتوبر، أكبر ميزانية في تاريخه يدل بوضوح على سعي الحلف إلى الهيمنة في العالم برمته بما في ذلك الشرق الأوسط."



وأضاف: "لدينا رد على كل التهديدات التي ينشرها حلف شمال الأطلسي في العالم، من بما في ذلك

من خلال وصفه بشكل مباشر روسيا إلى جانب الصين هدفا لهذه التهديدات".



وأوضح وزير الخارجية الروسي: "نعرف كيف يجب الرد على هذه التهديدات بطريقة تتيح لنا عدم الانجرار في أي سباق تسلح لكن مع ضمان أمننا بأكبر ثقة ممكنة".



وشدد لافروف على أن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار إعلان الناتو المجال الفضائي ساحة للعمليات العسكرية، على غرار الفضاء الإلكتروني، لافتا في هذا السياق إلى أن بلاده تتقدم بمبادرات من شأنها أن توحد الدول في مصالح الأمن المشترك.