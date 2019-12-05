المبعوث الروسي للشرق الأوسط يبحث مع سفير العراق تعزيز التعاون المشترك

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، مباحثات مع السفير العراقي بموسكو عبد الرحمن حامد الحسيني، الوضع في العراق على خلفية الأزمة السياسية الداخلية، وكذلك سُبُل تعزيز التعاون المشترك

بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) - "أنه تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الوضع في العراق

على خلفية الأزمة السياسية الداخلية المستمرة في هذا البلد".وأشار البيان إلى أن الجانبين تطرقا أيضا إلى عدد من الجوانب العملية لمزيد من التطوير التدريجي للتعاون متعدد الأوجه بين روسيا والعراق.ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.