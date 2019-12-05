الأمن المصري يقتل 3 إرهابيين خلال مداهمة في سيناء

قتل ثلاثة إرهابيين إثر مداهمة قوات الأمن لهم في منطقة "جلبانة" بمحافظة شمال سيناء، وفقا لما ذكرته أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن معلومات توافرت لقوات الأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في منطقة "جلبانة" بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة في ذات النطاق.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم، على الفور، التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن وجود هذه العناصر وتردداتهم، لافتة إلى "رصد تحرك ثلاثة من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية. إلا أنهم، فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم، قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم مما أسفر عن مصرعهم".

ولفتت وزارة الداخلية إلى العثور بحوزتهم على بندقيتين آليتين ومسدس وكمية من الذخيرة وقنبلتين يدويتين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

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