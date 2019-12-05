قتيل وجرحى بانفجار سيارة في مدينة رأس العين السورية

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون، اليوم الخميس، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.

وقال مصدر طبي في مدينة رأس العين، طلب عدم ذكر اسمه، إن سيارة مفخخة انفجرت قرب دوار جوزة القطن وسط مدينة رأس العين ما تسبب في سقوط الضحايا.

وتسيطر فصائل من المعارضة السورية المدعومة من الجيش التركي على مدينة رأس العين وريفها الجنوبي والغربي منذ منتصف نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وشهدت المناطق، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة في منطقتي تل أبيض في ريف الرقة ورأس العين أكثر من 10 تفجيرات سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

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