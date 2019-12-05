لأول مرة منذ 23 عاماً.. سفير أميركي في السودان

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع السودان من خلال تبادل السفراء.
وقال بومبيو في البيان إن البلدين «ستشرعان في عملية تبادل السفراء بعد انقطاع 23 عاماً».
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وجاء الإعلان عن أن الدولتين ستبدآن عملية تبادل السفراء مجدداً خلال أول زيارة يقوم بها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لواشنطن، أمس الأربعاء.
وقال بومبيو في البيان الذي أشاد فيه بحمدوك "القرار خطوة مهمة صوب تعزيز العلاقات الأميركية السودانية، خاصة مع عمل الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على تنفيذ الإصلاحات الواسعة النطاق الواردة في الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الصادر في 17 أغسطس 2019".
وقادت المظاهرات التي استمرت شهوراً، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود والخبز ونقص السيولة، إلى انتفاضة ضد البشير الذي أطاح به الجيش في أبريل.
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