كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موسكو تعلن تعليق العمل في منشأة فوردو الإيرانية لأسباب "تقنية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت موسكو، اليوم الخميس، تعليق العمل بأحد المواقع في منشأة فوردو في إيران لأسباب تقنية، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وقالت وحدة تابعة لشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، في بيان: "لا يمكن تخصيب اليورانيوم وإنتاج نظائر مستقرة في نفس الغرفة".

وأضافت أنه من المستحيل تقنيا تنفيذ المشروع في هذا التوقيت.

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