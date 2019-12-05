قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إن سامي خضيرة لاعب الوسط سيغيب لثلاثة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة اليسرى. وسبق أن خضع اللاعب البالغ عمره 32 عاما والذي خاض 77 مباراة مع ألمانيا لجراحة مماثلة في الركبة اليمنى في أبريل نيسان. وأضاف يوفنتوس في بيان ”الجراحة… كانت ناجحة واللاعب سيبدأ مرحلة التعافي على الفور“.

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كانت هذه تفاصيل خبر عملية في الركبة تبعد خضيرة عن يوفنتوس لثلاثة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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