منيب تكشف سبب الخلاف مع التازي: طالب بأن نتدخل لوقف حملة “المقاطعة” وخاصو يتفهم الموقف ديالي

بعد توالي خلافاتها مع رجل الأعمال كريم التازي، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن حملة المقاطعة، التي خاضها المغاربة، قبل سنة ونصف السنة، ضد ثلاث علامات تجارية، مثلت موضوع اختلاف بينها والتازي، عندما أطلق مبادرة لوقفها.

وقالت منيب، في حوار لها مع أسبوعية “الأيام”، في عدد الأسبوع الجاري، إنها طالبت التازي، ورفيق آخر بأن لا يطالبوا بتوقيف المقاطعة “كون كنا حنا لي كنا طالبنا بالمقاطعة كنا اجتمعنا كمؤسسات، وقلنا ربما نحبسوها شهر أو شهرين باش نشوفو هاد السيد المدير ديال الحليب واش غادي يوفي بالعهود ديالو”.

وأوضحت منيب أن هذا الخلاف حول حملة المقاطعة أغضب التازي، وقالت: “تقلق شويا الرفيق التازي”، مضيفة أنه كان مطالبا بتفهم موقفها من رفض التدخل لوقف حملة المقاطعة الشعبية، وأضافت: “هادشي كولشي مفهوم ولكن يعني خاصو يتفهم حتى الموقف ديالي لي هو الموقف ديال الحزب”.

وعلى الرغم من الخلاف، وجهت منيب دعوة إلى التازي بعدم الاقتصار على الدعم المالي للحزب، و”نظرته المفيدة للاقتصاد المغربي”، وقالت في ذات الحوار: “نحتاج لكريم التازي ونظرته المفيدة للاقتصاد المغربي ولا ننظر له فقط كممول، فهو ليس مجبرا أن يساعد الحزب ماديا، أبدا، حزبنا يحتاج لأفكاره ومقترحاته المبدعة، وهو يساهم معنا كرفيق، يمكن أن نختلف في محطة ويؤاخذنا بدوره على بعض المواقف”.

وأكدت منيب أن الاستقالة، التي كان قد قدمها التازي من المجلس الوطني للحزب تم رفضها، مضيفة أنه عنصر حيوي في الحزب الاشتراكي الموحد، وفاعل مهم، يمكنه أن يقدم الكثير.