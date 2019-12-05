مدرب الوداد يواصل إبعاد الثلاثي “المغضوب عليه” والوافد الجديد يشارك في التداريب

شارك الحارس عيسى السيودي، الوافد الجديد على فريق الوداد البيضاوي، اليوم الخميس، في الحصة التدريبية التي أجراها الفريق الأحمر، صباح اليوم، بملعب تداريبه استعدادا لمباراة ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي القادمة، في إطار ثاني مباريات مجموعات دوري الأبطال الإفريقية.

وقرر زوران مانولوفيتش، مدرب الفريق الأحمر، إشراك السيودي في التداريب، من أجل الانسجام مع المجموعة الودادية، والتعرف عن قرب على زملاءه الجدد.

وكان الوداد قد تعاقد مع اللاعب المذكور كحارس ثاني بديل لرضا التكناوتي، بسبب استمرار معاقبة ياسين الخروبي، بعد الأخطاء التي ارتكبها في مباراة الجيش الملكي الشهيرة.

وتدرج الحارس البديل للفريق الأحمر في فئات فريق المغرب التطواني، كما أنه خاض تجربة قصيرة في إسبانيا، رفقة ريال بيتيس، قبل أن يحط الرحال بشباب المحمدية كحارس رابع.

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وفي السياق ذاته، يواصل المدرب الصربي للوداد، إبعاد الثلاثي ومحمد الناهيري وأنس الأصبحي، وياسين الخروبي، عن الفريق الأول، مفندا كل الأنباء التي أشارت إلى الصفح عنهم.

ولم يشارك هذا الثلاثي أيضا في الحصة التدريبية لصباح اليوم مع الفريق الأول، فيما ويواصل التدرب مع فريق الأمل، ما يعني أنه سيكون غائبا عن نزال صانداونز القادم.