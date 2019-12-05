ما هو أفضل فيلم شاهدته في حياتك؟.. سؤال “اليوم24” لنجوم مهرجان مراكش – فيديو

يفترض أن يكون عشاق السينما، والأفلام قد شاهدوا أعمالا فنية، وأعجبوا بها، فترسخت في ذاكراتهم، فماذا عن الممثلين المغاربة، وأفضل الأفلام، التي شاهدوها في حياتهم؟

السؤال السابق ذكره، وجهه “اليوم 24” إلى عدد من الفنانين المغاربة، على هامش مشاركتهم في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش في دورته الـ18، التي تستمر إلى غاية 7 دجنبر الحالي.