ضربة موجعة لريال مدريد.. نجم الفريق يغيب عن مباراة “الكلاسيكو”

التحق البرازيلي مارسيلو، نجم فريق ريال مدريد، بعدد من زملاءه في عيادة النادي، بعد أن تأكد معاناته من إصابة بليغة، ستحرمه من خوض مباراة “الكلاسيكو” أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وأصدر النادي الملكي، اليوم الخميس، بلاغا رسميا، يؤكد فيه غياب النجم البرازيلي عن الملاعب ” بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا مارسيلو من قبل الجهاز الطبي، تبين معاناته من إصابة عضلية في الساق اليسرى.. وفي انتظار التطورات”.

من جانبها، أكدت صحيفة “ماركا” المقربة من النادي، أن اللاعب سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أسابيع، ما يعني أنه سيكون غائبا عن مباراة “الكلاسيكو”.

وسينضاف مارسيلو، لكل من لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، وإيدين هازارد، الذين سيغيبون عن المباراة القمة للسبب ذاته.