بيلوسي تأمر بصياغة لوائح الاتهام ضد ترامب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، من رؤساء لجان مجلس النواب البدء بصياغة لوائح اتهام بحق الرئيس دونالد ترامب، رسميا.

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