عون يعرب عن أمله بتشكيل حكومة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، اليوم الخميس، إن تحقيق الإصلاحات الضرورية هي من أولويات الحكومة الجديدة.

وأعرب عون عن أمله بتشكيل حكومة في أسرع وقت، لمعالجة المشاكل المستعجلة، والعمل على بناء الثقة بين الدولة والمواطنين. وجاء ذلك بتغريدة على "تويتر"، على حساب رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وشدّد عون على أنه من "أولويات الحكومة العتيدة تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج في إدارات الدولة".

Advertisements

وحددت رئاسة الجمهورية، أمس، موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة، الإثنين المقبل.

وتجدر الإشارة إلى منذ استقالة الحريري، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 - 1990).

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية بدون استثناء.