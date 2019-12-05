الجيش زوّر معطيات تجنيد الحريديين: كشْف سر معلن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتبين من التحليلات المنشورة في الصحف الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن القيادة الإسرائيلية، وبضمنها قيادة الجيش الإسرائيلي، أهملت، من وجهة النظر الإسرائيلية، الشبان الحريديين، وكأنها استسلمت لفكرة أنهم ليسوا جزءا من المجتمع الإسرائيلي، في ظل الصراع العلماني – الديني، بعد الكشف، أمس، عن تزوير الجيش لمعطيات تجنيد الحريديين.

وقال تقرير نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن الجيش الإسرائيلي زوّر طوال سنوات معطيات حول عدد الحريديين الذي تجندوا للخدمة العسكرية، بهدف إظهار أنه تم استيفاء غايات التجنيد. ووفقا للتقرير، فإن الجيش الإسرائيلي كذب على مدار فترة طويلة، من خلال تقارير بهذا الخصوص قدمها إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ووزراء الأمن، وحتى تلك التي قُدمت إلى رئيس أركان الجيش.

ووفقا للتقرير، فإن تقارير الجيش، في العام 2017، تحدثت عن تجنّد 3070 جريديا، بينما كان عددهم الحقيقي 1300. وأضاف الجيش إلى قوائم المجندين الحريديين مجندين متدينين غير حريديين ومجندين غير متدينين. وادعى الجيش في تعقيبه على التقرير أنه "اكتشف مؤخرا خطأ في الجيش الإسرائيلي إزاء عدد الجنود الحريديين في السنوات الأخيرة".

الجيش استعرض صورة مضللة

أشار المراسل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إلى أن "خطأ كهذا لا يمكن أن ينجح كتفسير لتشويه معطيات تجنيد الحريديين طوال قرابة ثماني سنوات. والجيش الإسرائيلي، كونه جيش الشعب، يتحمل مسؤولية أن يعكس للمجتمع الإسرائيلي، بشكل مستقيم ودقيق، معطيات التجنيد فيه... وعمليا، الجيش استعرض صورة مضللة، يصعب جدا استيضاحها الآن".

وأضاف ليف رام أنه "يوجد ادعاء في مركز الخطاب، حتى الآن، مفاده أنه يوجد تغيير. أي أنه توجد تيارات داخل المجتمع الحريدي تقود إلى تحولات، بينها تزايد عدد الشبان الذين يتجندون للجيش، ولذلك ينبغي الحذر من ممارسة ضغوط على المجتمع الحريدي من خلال عقوبات وخطوات شديدة أخرى، لتحقيق الهدف المعاكس وتسبب أزمة شديدة".

يشار إلى أن تعريف الجيش الإسرائيلي للحريدي هو أن يكون الشاب قد درس سنتين في مؤسسة توراتية – حريدية عندما كان سنّه 14 – 18 عاما. ووفقا لليف رام، فإن الجيش حدد مقاييس دقيقة لتعريف الحريدي، ولا تسمح بترجيح للرأي.

وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي يجمع فيها الجيش معطيات ويتم استعراضها بشكل عديم المسؤولية، واكتشف مؤخرا فرقا في المعطيات المتعلقة بالمجندات المتدينات.

ولفت ليف رام إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يمكنه تفسير الخطأ الخطير، والإشارة (تحميل المسؤولية) إلى الدائرة التي اعتنت بموضوع تجنيد الحريديين. أين هيئات مراقبة هذا الموضوع، من شعبة القوى البشرية وحتى هيئة الأركان العامة، التي يقترض أن تنشغل بالمراقبة الداخلية؟ فطوال ثماني سنوات، امتثل ضباط الجيش الإسرائيلي في مداولات في لجان الكنيست المختلفة واستعرضوا معطيات بعيدة عن الواقع، رغم أن صحافيين وممثلي جمهور طرحوا أكثر من مرة تحفظات وتساؤلات إزاء هذه المعطيات. وكان يفترض بذلك، على الأقل، أن يثير في الجيش الإسرائيلي حاجة إلى مراقبة المعطيات التي استعرضت بشكل رسمي في الكنييست".

وأشار إلى "خطأ خطير آخر ارتكبه الجيش في هذا الحدث، ويتعلق بأنه منذ أن أدركوا الفجوة في المعطيات، لم يبادروا إلى التبليغ عنه. والآن سيصبح أصعب الإقناع بمعطيات أخرى".

"الحريديون لا يسهمون بالمجهود القومي"

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وصف المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوءاف ليمور، الجيش الإسرائيلي بأنه "بقرى مقدسة في المجتمع الإسرائيلي"، وأنه وفق كافة المؤشرات والاستطلاعات "يحظى بثقة هائلة، وأعلى بكثير من أي مؤسسة رسمية أخرى في إسرائيل. وهذه الثقة هي الكنز الأكبر لدى الجيش. ومن دونها لا شيء بحوزة الجيش الإسرائيلي، وبالتأكيد ليس شرعية تجنيد جنود وإرسالهم إلى الحرب، وربما إلى موتهم".

وأردف أنه "لذلك، الكشف عن تضليل متعمد في معطيات تجنيد الحريديين ليس أقل من هزة. ورغم أنه ضُبط بإعطاء معلومات غير دقيقة أكثر من مرة في الماضي، وبضمن ذلك في مسائل عسكرية، ما زلنا نتوقع منه أنه يكون مختلفا عن المجتمع الإسرائيلي الذي جاء منه".

وأضاف ليمور أنه "بما أن هذه القصة مستمرة منذ عدة سنوات، فإنه ينبغي التساؤل أين كانت كافة جهات المراقبة، في الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن، وكذلك مراقب الدولة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وهي هيئات ينبغي أن تفتح أعينها والتيقن، ولكنها سهت أثناء الحراسة".

واعتبر ليمور أن قضية معطيات الجيش المزورة تكتسب أهمية أكبر لأنها متعلقة بتجنيد الحريديين، "ويجدر قول الحقيقة أيضا: الحريديون لا يسهمون بالمجهود القومي. وغالبيتهم لا يخدمون في الجيش، ولا ينفذون خدمة قومية. وفي دولة ما زالت تحارب على وجودها، هذا خطأ يستصرخ التصحيح. وإذا تجند الحريديون، فإن هذا سيمنع أزمات ائتلافية وتضليل في المعطيات...".

المطالبة بخدمة الحريديين تتجاهل "صفقة مظلمة"

أشار الصحافي في صحيفة "هآرتس"، أنشيل فيفر، إلى أن الحريديين الأوائل تجندوا للجيش الإسرائيلي قبل 20 عاما، وجرى حينها تشكيل سرية ثم تحولت إلى كتيبة بعد ازدياد عددهم. واضاف أنه "مثل أي أمر عسكري يوجهه المستوى السياسي للجيش الإسرائيلي، تعامل الضباط مع إقامة مسارات خاصة للحريديين كأنها ’مهمة قومية’، وكان هناك من كبتوا غضبهم ولكن نفذوا الأمر. وقد سهل على الجيش حقيقة أن التكلفة الإضافية لتجنيد الحريديين مولتها وزارة المالية خارج ميزانية الأمن".

ووفقا لفيفر، فإن "الجيش الإسرائيلي يعرف كيفية إقامة سرايا وكتائب، ولكن أن يخترع جنودا حريديين لتعبئة صفوفه، فهذا يتعدى قدراته". وكان ضباط الجيش يبحثون عن مجندين في أحياء الحريديين بين طلاب معاهد دينية تسربوا منها، وبين "شبيبة التلال" في المستوطنات. "وبذلك تم توسيع تعريف من هو الحريدي. ومن هنا أصبحت الطريق قصيرة لتضخيم وتزوير أعداد المجندين الحريديين من أجل استيفاء الغايات وتعبئة الحصص".

وشدد فيفر على أن عدد الجنود الحريديين القليل والحقيقي، الذي تم كشفه بالأمس، "كانت معروفة للكثيرين في المؤسسة العسكرية والعالم الحريدي". لكن فيفر لفت إلى أن "الاعتقاد الذي بموجبه تجنيد شبان حريديين للجيش الإسرائيلي، باسم قيمة المساواة في العبء، هو مفتاح دمج الحريديين في المجتمع الإسرائيلي، خاطئ من أساسه. فالمساواة في العبء لم يتحقق أبدا ولا يمكن أن يتحقق في جيش يوجد فيه من يخدم لثلاث سنوات ميدانيا ومن خلال المخاطرة بحياتهم، ويوجد فيه من يقضون فيه سنوات بخدمة أكثر أو أقل أهمية، في قاعدة عسكرية مريحة ومحمية".

وشدد فيفر على أن "المفهوم الصهيوني – الرومانسي بأن الخدمة في الجيش الإسرائيلي هي بوابة الدخول إلى المجتمع الإسرائيلي يتجاهل أن الكثيرين من أولاد الدولة يمرون حتى سن التجنيد في أطر تربوية، بتمويل الدولة، ولا تجهزهم بالشكل المناسب لمواجهة الحياة. وهذه الأطر، لدى الحريديين، لا تعلم المواضيع الأساسية المطلوبة لوجود مستقل في سوق العمل العصري".

واعتبر أنه ليس صدفة أن النشر عن تزوير عدد الجنود الحريديين جاء إلى جانب نشر نتائج امتحان بيزا الدولي، الذي أظهر وجود فجوة واسعة بين جهاز التعليم اليهودي، غير الحريدي، وجهاز التعليم العربي. "والتوقع أنه فقط إذا خدم الحريديون في الجيش ستُفتح أمامهم أماكن عمل مرموقة، يتجاهل الصفقة المظلمة بين جميع حكومات إسرائيل وبين الحاخامات والناشطين السياسيين الحريديين، التي تقود إلى تمويل الييشيفوت (المعاهد الدينية اليهودية) التي تحكم على خريجيها بالجهل وحياة فقط وفخ التعلق بالتأمين الوطني ومؤسسات المجتمع الحريدي".