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شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تتصدى لهجمات الحوثي في حيس والتحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
تصدت القوات المشتركة لهجمات مليشيات الحوثي على مواقعها شرق وشمال مدينة حيس بالتزامن مع تصديها لهجوم آخر شنته المليشيات على مواقع القوات في منطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وقالت مصادر عسكرية، إن القوات المشتركة كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال عملية التصدي للهجمات التي شنتها المليشيات مخترقةً بها الهدنة بشكل متكرر ومتصاعد.
وأضافت المصادر ان العشرات من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف المليشيات في كلاً من شرق وشمال حيس ومنطقة الجبلية جنوب مديرية التحيتا.
هذا وتستمر مليشيات الحوثي في تلقي الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح وعاجزة عن إحراز اي تقدم حتى في ضل الهدنة الأممية التي تخترقها بهجمات متكررة والتي تتصدى لها القوات المشتركة بكل استبسال وصمود.
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