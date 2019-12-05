شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طفلين برصاص الحوثي جنوب التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 اطفال الحديدة - أرشيفية Advertisements أصيب طفلان برصاص مليشيات الحوثي في منطقة المتينة جنوبي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الخوخة ان الطفلة عهود صدام احمد عبدالله تبلغ من العمر 8 سنوات أصيبت بطلق ناري أطلقته مليشيات الحوثي في قدمها اليسرى وأصيب الطفل عبده أحمد عبدالله 10 سنوات بطلق ناري في ساعده الأيسر. هذا وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها الإنسانية بحق المدنيين في محافظة الحديدة وهذه الجريمة تضاف الى سلسلة جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية التي راح ضحيتها آلاف الجرحى والشهداء منذ اعلان الهدنة الأممية قبل حوالي عام في محافظة الحديدة.

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