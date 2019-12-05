شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تواصل التصعيد في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 5 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية من إنتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة، غرب اليمن.

وقامت بالقصف المدفعي على مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي مصادر عسكرية في القوات المشتركة. Advertisements وقالت إن المليشيات استهدفت مواقع القوات بمدفعية الهاوزر في مديرية الدريهمي ويعتبر هذا التصعيد انتهاك خطير للهدنة الأممية. وأضافت المصادر، أن المليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات كبيرة الى مواقعها في منطقة الشجينة شرق مدينة الدريهمي. حيث رصدت القوات المشتركة دفع مليشيا الحوثي ب 7 اطقم تحمل عشرات المسلحين الحوثيين. وعلى سياق متصل استهدفت مليشيا الحوثي مواقع القوات المشتركة بقناصة الدوشكا شرق مدينة الحديدة على خط كيلو 16. هذا ويعتبر التصعيد الحوثي بالانتهاكات والقصف والدفع بالتعزيزات والحشود المليشياوية مؤشراً عن نية مليشيا الحوثي القضاء على الهدنة الأممية الى الأبد.

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