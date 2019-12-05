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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مقتل 3 إرهابيين في شمال سيناء والان مع التفاصيل
الخميس 5 ديسمبر 2019
صورة ارشيفية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، قتل ثلاثة إرهابيين، بعد مداهمة في منطقة جلبانة بشمال سيناء.
وقالت الوزارة ، في بيان صحافي اليوم ، إن معلومات أكدت وجود مجموعة من الإرهابيين في منطقة جلبانة بشمال سيناء للإعداد والتخطيط لسلسلة عمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة في المنطقة.
وأشارت إلى "رصد تحرك ثلاثة من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، إلا أنهم فور شعورهم بإحكام الحصار علليهم أطلقوا النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرعهم".
ولفتت الوزارة الداخلية إلى العثور معهم على بندقيتين آليتين، وطبنجة، وكمية من الذخيرة، وقنبلتين يدويتين.
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