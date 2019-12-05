ناشطون ينتقدون صمت الجزيرة وتجاهلها لواقعة هروب الفتاة القطرية نوف 

الخميس 5 ديسمبر 2019

الفتاة القطرية نوف

انتقد ناشطون، بشدة تجاهل الإعلام لواقعة هروب الفتاة القطرية نوف، مقابل الاهتمام الواسع قبل أشهر بقضية الفتاة السعودية رهف القنون.



ووفق وسائل الإعلام، كشفت واقعة هروب الفتاة القطرية نوف (21 عامًا) وطلبها اللجوء في بريطانيا، عن ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية حسب ناشطين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وغرد الكاتب يحيى التليدي: ”في قضية رهف القنون استنفرت قناة الجزيرة بعشرات التقارير المسيئة وقادت حملات مسعورة لتشويه صورة المملكة..

وأضاف ولكنها صمتت صمت القبور في قضية الفتاة القطرية نوف بنت قطر ..!! غير مستغرب هذا التناقض من قناة الجزيرة الغريب لو فعلت عكس ذلك ..“.

وعلقت المغردة أصايل بنت حجاب آل جويعد: ”هل ستتصدر نوف بنت قطر نشرات قناة الجزيرة مثل رهف ؟! أو أن الرأي الآخر لا مكان له عندما يكون الموضوع لا يمس السعودية ؟“

وغرد شجاع المطرفي: ”وين المنظمات الحكوكيه عن نوف بنت قطر ؟ وين التعاطي الإعلامي الغربي والجزيرة عنها ؟ وين النسويات عن قضيتها؟ ام ان الفوكس فقط مسلط على السعوديات؟”