شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يهدم 165 منزلاً في القدس خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة على هدم 165 منزلاً في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص.

وأوضح الناطق باسم منظمة "بتسليم" الحقوقية كريم جبران أن بلدية الاحتلال صعدت من سياسة هدم المنازل، وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 165 منزلاً.

وأبان أن الاحتلال ألغى جميع المخططات الهيكلية القديمة واستولى على الكثير من الأراضي، كما أعلن معظم المساحات غير المبنية كمناطق خضراء، ومحميات طبيعية ومناطق أثرية، وغيرها من التسميات التي تبناها وبموجبها حرم الكثير من الفلسطينيين من أراضيهم.