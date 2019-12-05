شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية تغضب من «ترامب» بسبب «رجل الصواريخ» والان نبدء بالتفاصيل
وكانت تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، التي نقلت عنها وكالة الأنباء المركزية الكورية هذا التصريح، تشير إلى فترة تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وبيونجيانج.
كان ترامب قال يوم الثلاثاء إنه ما زال يثق بزعيم كوريا الشمالية لكنه أشار إلى أن كيم "يحب إطلاق الصواريخ".
وأضاف للصحفيين خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في لندن "هذا هو السبب في أنني أسميه (كيم) رجل الصواريخ".
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