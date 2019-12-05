شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يخطفون 19 بحاراً قبالة نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وقال المسؤول إن القراصنة هاجموا الناقلة العملاقة (نيف كونستيليشن) على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني يوم الثلاثاء واحتجزوا 18 هنديا وواحدا من تركيا.
ولا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة. وقال المسؤول إنه لم يلحق ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.
وترفع الناقلة علم هونج كونج ويمكنها حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط وتديرها شركة نافيوس لتشغيل الناقلات.
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