شكرا لقرائتكم خبر عن قراصنة يخطفون 19 بحاراً قبالة نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

خطف قراصنة 19 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط خام قبالة نيجيريا في منطقة تتصاعد فيها أعمال القرصنة وفقا لما ذكره مسؤول من الشركة اليونانية المشغلة للناقلة اليوم الخميس.

وقال المسؤول إن القراصنة هاجموا الناقلة العملاقة (نيف كونستيليشن) على مسافة 77 ميلا بحريا من جزيرة بوني يوم الثلاثاء واحتجزوا 18 هنديا وواحدا من تركيا.

ولا يزال سبعة آخرون من الطاقم على متن الناقلة. وقال المسؤول إنه لم يلحق ضرر بالسفينة ولا بحمولتها.

وترفع الناقلة علم هونج كونج ويمكنها حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط وتديرها شركة نافيوس لتشغيل الناقلات.