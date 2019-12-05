ريال مدريد يصدر بياناً بشأن إصابة هازارد

2019-12-05 | 14:43
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أصدر نادي ريال مدريد بياناً رسمياً جديداً عن إصابة جناحه، إدين هازارد، لتوضيح حالته بعد مرور عدة أيام على غيابه عن الفريق الإسباني بعد إصابته أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.
ووفقًا للبيان، "خضع هازارد مرة أخرى صباح اليوم، الخميس، لمزيد من الاختبارات الطبية لمتابعة حالته والتي أظهرت شرخ في قدمه اليمنى وفي انتظار الساعات القادمة لتحديد مدة غيابه".
من جانبها اكدت صحيفة "ماركا" لمقربة من الريال، أن "بعد الإصابة الجديدة، لن يشارك هازارد في أي مباراة حتى نهاية عام 2019 وبالتالي لن يكون متواجدًا مع فريقه في كامب نو".
الجدير بالذكر أن هازارد قد تغيب عن مباراة الفريق السابقة في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس وكان من المفترض أن يغيب أيضًا عن مباراة إسبانيول المقبلة في نفس البطولة، ثم يعود إلى المشاركة أمام كلوب بروج في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
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