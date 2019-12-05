ريال مدريد يصدر بياناً بشأن إصابة هازارد

وتعرض هازارد لإصابة في تلك المباراة وأعلن عنها النادي الإسباني في بيان رسمي بنهاية شهر تشرين الاول الماضي، وكانت عبارة عن تورم خارجي في كاحل القدم اليمنى.

ووفقًا للبيان، "خضع هازارد مرة أخرى صباح اليوم، الخميس، لمزيد من الاختبارات الطبية لمتابعة حالته والتي أظهرت شرخ في قدمه اليمنى وفي انتظار الساعات القادمة لتحديد مدة غيابه".



من جانبها اكدت صحيفة "ماركا" لمقربة من الريال، أن "بعد الإصابة الجديدة، لن يشارك هازارد في أي مباراة حتى نهاية عام 2019 وبالتالي لن يكون متواجدًا مع فريقه في كامب نو".

الجدير بالذكر أن هازارد قد تغيب عن مباراة الفريق السابقة في الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس وكان من المفترض أن يغيب أيضًا عن مباراة إسبانيول المقبلة في نفس البطولة، ثم يعود إلى المشاركة أمام كلوب بروج في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.