شرطه كربلاء تنفي وقوع اشتباكات في المحافظة

نفت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الخميس، وقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة كربلاء العقيد علاء الغانمي، في حديث لـ الخليج 365، إنه "لا توجد اي أحداث اشتباكات أو تصادمات في المحافظة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، نقلت انباءً، في وقت سابق من اليوم الخميس، تفيد بوقوع اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة كربلاء.