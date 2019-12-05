في لبنان... مبادرات انسانية بالجملة: 'إذا ليس لديك المال فلا تستحي' (صور)

في ظل غياب الدولة والمساعدات الحكومية، وفي الأجواء الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، يقوم بعض المتطوعين اللبنانيين بمبادرات فردية، لمساعدة الفقراء وكل من هو بحاجة للفتة انسانية.

يحاول اللبنانيون مساعدة بعضهم البعض قدر الامكان لتخطي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

في خطوة ملفتة، أبدى شاب لبناني من مدينة صور الجنوبية استعداده لتقديم وجبة سمك بشكل يومي او شبه يومي، بحسب احوال الصيد، الى عائلة مستورة في مدينة صور. وطلب من ابناء المدينة وكل من يعرف عائلات مستورة ارسال الاسماء وعناوين سكنها له على حسابه الخاص في فيسبوك.

المبادرات الانسانية والتكافلية تتسارع... وفي هذا السياق، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مناشير تخبر عن محال تجارية تقدم الأطعمة مجانا للمحتاجين.

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لإعلان وضعه صاحب محمصة عبد بيطار على باب المتجر في منطقة النبطية، وجاء فيه: "أخي اللبناني، إذا لم يكن لديك المال فلا تستحي وتترك عائلتك بلا أكل، تفضل، خذ ما تحتاجه من بهارات، وقهوة، ومخلوطة، ومونة بلدية. فرزقي ورزقك على الله".

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وقد لاقى هذه الإعلان استحسان روّاد مواقع التواصل، الذين أثنوا على هذه الخطوة الإنسانية.

وكانت هذه المبادرات معدية، اذ انتشرت بشكل واسع بين أوساط أصحاب المطاعم، وأصحاب الخير، الذين قرروا أيضا المساعدة كل على طريقته الخاصة، متمنين أن يتحسن وضع البلد في القريب العاجل، وأن تتحسن الأوضاع المعيشية.

وفي احدى المحال التجارية، وضعت سلة لجمع المأكولات والأطعمة وتقديمها للمحتاجين لمساعدتهم في هذه المحنة.

يذكر أن الأوضاع الاقتصادية في لبنان تتدهور يوما بعد يوم، ما يدفع أصحاب الشركات الى طرد الموظفين أو تخفيض راتبهم الى النصف. وهذا الامر تسبب بزيادة حالة الانتحار في الفترة الأخيرة بين اللبنانيين، الذين لم يتحملوا هذه التغيرات.