التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن نتائج القبول للطلبة من ذوي الشهداء على الدراسة المسائية عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
وأضافت الوزارة، أن "بامكان الطلبة المتقدمين معرفة نتائج قبولهم عبر موقع الوزارة الرسمي من خلال البحث بواسطة الرقم الامتحاني داعيةً الطلبة الى الاسراع في اكمال اجراءات التسجيل في الكليات".
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