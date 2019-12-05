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التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

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اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، عن نتائج القبول للطلبة من ذوي الشهداء على الدراسة المسائية عبر البوابة الالكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.
وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه تم "اعلان نتائج القبول للطلبة من ذوي الشهداء على الدراسة المسائية عبر البوابة الاليكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".

وأضافت الوزارة، أن "بامكان الطلبة المتقدمين معرفة نتائج قبولهم عبر موقع الوزارة الرسمي من خلال البحث بواسطة الرقم الامتحاني داعيةً الطلبة الى الاسراع في اكمال اجراءات التسجيل في الكليات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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