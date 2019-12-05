التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه تم "اعلان نتائج القبول للطلبة من ذوي الشهداء على الدراسة المسائية عبر البوابة الاليكترونية لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة".

وأضافت الوزارة، أن "بامكان الطلبة المتقدمين معرفة نتائج قبولهم عبر موقع الوزارة الرسمي من خلال البحث بواسطة الرقم الامتحاني داعيةً الطلبة الى الاسراع في اكمال اجراءات التسجيل في الكليات".