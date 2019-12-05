قتلى وجرحى بانفجار سيارتين مفخختين بمدينة رأس العين في سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، بسقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء انفجار سيارتين مفخختين في ريف الحسكة. ونقلت "سانا" عن مصادرها القول، إن "عدد من المدنيين سقوط بين قتيل وجريح اثر انفجار سيارتين مفخختين قرب دوار الأعلاف في مدينة رأس العين بريف الحسكة".

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