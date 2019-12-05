لقاح جديد قد يحدث 'ثورة' في القضاء على مرض قاتل

وقال أندرو بولارد الذي قاد فريق البحث وهو من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة بحسب "رويترز"، إن التجربة التي جرت في نيبال "تقدم أول دليل على مستوى التأثير وإمكانية تحسين صحة الأطفال في بعض فئات السكان المعرضين لخطر الإصابة في جميع أنحاء العالم".وأصبح للوقاية من التيفوئيد أهمية خاصة لأن بعض سلالات، خاصة في جنوب آسيا، أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية.

وتشهد باكستان حاليا موجة تفش للتيفوئيد المقاوم للمضادات الحيوية.

والتيفوئيد عدوى بكتيرية تنتشر غالبا عبر المياه الملوثة في مناطق من العالم تعاني من سوء الصرف الصحي، وما لم يتم علاجه قد يبقى المصابون مرضى لأسابيع أو أشهر، علما أن الأطفال عرضة للإصابة بالتيفوئيد بشكل أكبر مقارنة بالكبار.