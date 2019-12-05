لقاح جديد قد يحدث 'ثورة' في القضاء على مرض قاتل

وفرت التجربة الميدانية الأولى للقاح جديد لمرض "التيفوئيد" يمكن استخدامه مع الأطفال الصغار الحماية لنحو 81.6 في المئة ممن تم تحصينهم، مما يفتح الباب للسيطرة على المرض الذي يصيب 11 مليون شخص سنويا، ويقتل ما يقرب من 117 ألفا.
وأصبح للوقاية من التيفوئيد أهمية خاصة لأن بعض سلالات، خاصة في جنوب آسيا، أصبحت مقاومة للمضادات الحيوية.
وتشهد باكستان حاليا موجة تفش للتيفوئيد المقاوم للمضادات الحيوية.
والتيفوئيد عدوى بكتيرية تنتشر غالبا عبر المياه الملوثة في مناطق من العالم تعاني من سوء الصرف الصحي، وما لم يتم علاجه قد يبقى المصابون مرضى لأسابيع أو أشهر، علما أن الأطفال عرضة للإصابة بالتيفوئيد بشكل أكبر مقارنة بالكبار.
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