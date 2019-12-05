رئيس الصومال السابق يحذر حكومة فرماجو من تأجيل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الرئيس الصومالي السابق، حسن شيخ محمود، حكومة محمد عبدالله فرماجو من محاولة تمديد فترة رئاسته وتأجيل الانتخابات.



وقال حسن شيخ محمود، في منشور على صفحته في "فيسبوك": "هناك آراء يحملها أعضاء في مجلس الشعب لتبرير تمديد فترة الرئاسة للإدارة الحالية إلى 6 شهور إضافية إذا حدثت ظروف لا تسمح بإجراء الانتخابات في وقتها المحدد".



وأكد رفضه لكل المحاولات التي تهدف لتأجيل الانتخابات، قائلا: "لا يوجد أي مبرر عن نوع الظروف التي تحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد"، لافتا إلى أنها "جرت في أسوأ الظروف".

ويكتنف غموض كبير المشهد السياسي الصومالي خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي من المقرر أن تجرى في 2020-2021.



وأعرب كثير من الأحزاب السياسية المعارضة عن قلقها تجاه محاولات تمديد الفترة الرئاسية للإدارة الحالية.