"التحالف الإسلامي العسكري" يدعو لمواجهة الإرهاب الرقمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الخميس، إلى عمل دولي مشترك في مواجهة الإرهاب والتطرف على منصات التواصل الاجتماعي.



جاء ذلك خلال الندوة الشهرية الرابعة بعنوان "الإرهاب في العصر الرقمي" التي أقيمت في مقر التحالف بالعاصمة السعودية الرياض.

وأشار القائد العسكري للتحالف الفريق أول راحيل شريف، بحضور الأمين العام للتحالف وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف، إلى أهمية العمل الدولي المشترك في محاربة الإرهاب ومواجهة الجماعات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما دعا شريف أيضا إلى الاستفادة من مجالات العمل التي يركز عليها التحالف الإسلامي في هذا الصدد.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم إحدى وأربعين دولة عضوا، تعمل معا لتنسيق وتكثيف جهودها في الحرب الدّولية على التطرف والإرهاب والانضمام إلى الجهود الدّولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدّوليين.