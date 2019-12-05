الداخلية المصرية تعلن مقتل 3 إرهابيين شمالي سيناء

أعلنت الداخلية المصرية، الخميس، مقتل 3 إرهابيين في تبادل إطلاق نار شمالي سيناء (شمال شرق).

وقالت الداخلية المصرية، في بيان: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول وجود مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بالنطاق ذاته".

وأوضحت أنه "تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات لتحديد أماكن وجود هذه العناصر وتردداتهم".

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وأشارت إلى أن "النتائج أسفرت عن رصد تحرك لعدد 3 من هذه العناصر الإرهابية مستقلين دراجة نارية بالنطاق ذاته حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية ".

وأضاف: "فور شعورهم بإحكام الحصار عليهم قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم ما أسفر عن مصرعهم والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر".

ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية واسعة ضد العناصر الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على محافظة شمال سيناء.