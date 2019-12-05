مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة مكافحة القرصنة بالصومال

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بالإجماع، القرار 2500 المعني بتمديد عمل بعثة مكافحة القرصنة والسطو المسلح الصومالي قبالة السواحل الصومالية.



ويسمح القرار لجميع الدول والمنظمات الإقليمية بالدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية، لمدة عام كامل ابتداء من 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري (موعد انتهاء الإذن الحالي)، واستخدام جميع الوسائل اللازمة لمكافحة أعمال القرصنة والسطو المسلح في المياه الصومالية.

كما جدد القرار السماح لهذه الجهات الفاعلة باتخاذ هذه التدابير للغرض نفسه في الأراضي الصومالية.

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وأكد القرار "مسؤولية السلطات الصومالية الرئيسية عن مكافحة القرصنة والسطو المسلح في البحر قبالة سواحلها".

ودعا السلطات الصومالية إلى مواصلة العمل على إقرار مجموعة شاملة من قوانين مكافحة القرصنة والقوانين البحرية دون مزيد من التأخير، وإنشاء قوات أمن ذات أدوار واختصاصات واضحة لإنفاذ هذه القوانين.

وطالب الدول والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تبادل الأدلة والمعلومات لأغراض إنفاذ قوانين مكافحة القرصنة، لضمان محاكمة الأشخاص المشتبه بأنهم قراصنة وسجن المدانين منهم، واعتقال ومحاكمة الشخصيات الرئيسية في الشبكات الإجرامية الضالعة في أعمال القرصنة".

وشدد القرار على أن هذه التدابير تتسق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ورحب المتحدث باسم البعثة الدائمة للصومال لدى الأمم المتحدة محمد ربيع يوسف بالقرار الجديد، شاكرا جهود الدول الأعضاء على مساعدة بلاده.