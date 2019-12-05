السودان يوقف 6 إرهابيين قرب الحدود ويسلمهم لتشاد

أعلن الجيش السوداني، الخميس، توقيف 6 من عناصر تنظيم بوكوحرام الإرهابي يحملون الجنسية التشادية وتسليمهم إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة في السودان عميد ركن عامر محمد الحسن إن الاستخبارات العسكرية تمكنت من القبض على 6 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، يحملون الجنسية التشادية داخل حدودنا.



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وأضاف، في بيان، "استناداً لعلاقات التعاون الأمني وفق برتوكول التعاون في مجال أمن ومراقبة الحدود المشتركة الموقع بين السودان ودولة ليبيا والنيجر وجمهورية تشاد تم تسليمهم للأجهزة الأمنية المختصة ببلادهم".

وأوضح أنه "تم الاتفاق على استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المتواصل لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود".

وأكد جاهزية القوات المسلحة السودانية للكشف عن أي عناصر إرهابية تدخل أراضيها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.

وتنشط جماعة "بوكو حرام" في شمال شرقي نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، ونفذت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة مئات الأشخاص.