نانسي بيلوسي تعلن أنه ستتم مساءلة ترامب

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رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اليوم الخميس إنها أمرت اللجنة القضائية بمجلس النواب بإعداد لائحة ببنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب. وأضافت بيلوسي للصحفيين "أفعال الرئيس انتهكت الدستور بشكل خطير".

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