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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا قرب الـ 8000 نقطة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019
الخليج 365
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 34.31 نقطة ليقفل عند مستوى 7905.51 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 90 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 56 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, وأسمنت اليمامة, وأسمنت الجنوب، وأسمنت أم القرى، وسيسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات باعظيم، وولاء، وأبو معطي، وثمار، والباحة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 9.62% .
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وتبوك الزراعية، وأنعام القابضة، وأسمنت الجوف، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, والإنماء، وسابك، وأنعام القابضة، وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 233.13 نقطة ليقفل عند مستوى 6578.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1235 صفقة.
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