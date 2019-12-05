قرقاش يغرد عن القمة الخليجية ودور السعودية فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

الخليج 365

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن بلاده تنظر بأمل لقمّة الرياض، معتبرا أن قيادة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للتكتل الخليجي ضمان لنجاحه واستمرار مسيرته.

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وكتب على تويتر: "قيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوبا".

وأضاف: "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل. فهي القمة التي تستمد أهميتها مما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي. ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".

وأكد الوزير الإماراتي التزام بلاده بالتعاون الخليجي، قائلا: "التزام الإمارات بالتكتل الخليجي المؤسسي في عمق رؤيتها الحريصة على استقرار المنطقة وازدهارها".

يذكر أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني كان أعلن الأحد الماضي، أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في 10 ديسمبر الجاري في الرياض، على أن يسبقها الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة في التاسع من نفس الشهر.