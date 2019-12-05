شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير ”سرّي“ يؤكد مسؤولية أردوغان عن إسقاط الطائرة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 ديسمبر 2019

أنقرة موسكو - الخليج 365

نشرت صحيفة ”ذي موسكو تايمز“ الروسية، اليوم الخميس، تقريرًا مسرّبًا من بيانات حلف الأطلسي، يستعيد قصة الطائرة الروسية التي أسقطتها مقاتلة تركية بصاروخ، في 24 نوفمبر 2015، وترتّب عليها في حينه أزمة بين موسكو وأنقرة، انتهت باعتذار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكتبت الصحيفة التقرير تحت عنوان: ”هل أن أردوغان نفسه هو الذي أجاز إسقاط الطائرة الروسية؟".



ووفق ما نشره موقع "إرم نيوز" يتضمن التقرير المكوّن من 61 صفحة، وملحق بثماني صفحات، والذي نشره، أمس، مركز وموقع ”نوردك مونيتور“، حيثيات تستند إلى موقف لأردوغان، كان حدد فيه قواعد الاشتباك على الحدود التركية السورية، وهي القواعد التي جرى اعتمادها في إسقاط الطائرة الروسية التي قالت أنقرة إنها اخترقت الحدود وجرى تنبيهها قبل إسقاطها.

جرحى المعارضة

وجاء النشر الروسي للتقرير ليثير تساؤلات عن طبيعة العلاقات الروسية التركية في هذه المرحلة، التي تواصل فيها الإدارة الأمريكية، وتحديدًا الكونغرس، فرض ضغوط على تركيا باعتبارها عضوًا في حلف الأطلسي.

تقرير مستشار رئيس الأركان

يشير التقرير إلى أن المستشار السابق لرئيس الأركان التركي، إركان أغين، الذي قدّم لحلف الأطلسي نظرية أردوغان عن قواعد الاشتباك واعتبرها التسويغ لإسقاط الطائرة الروسية، جرى اعتقاله في تموز 2016؛ بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية، ثم أُبعد عن الجيش.

صحيفة ”موسكو تايمز“، تواصلت مع محلل ذي اختصاص في العلاقات التركية الروسية، يعمل في موسكو هو كريم هاس؛ للتعليق على التقرير، فقال: ”لا تهمنا مدى دقة هذا التقرير؛ لأن الكرملين يعرف منذ البداية أن أردوغان هو الذي أعطى الأمر بإسقاط طائرة الـJ Su 24“.

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أليسا فرح، صحة التقارير التي أشارت إلى اعتزام الولايات المتحدة إرسال 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.

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ومساء الأربعاء، قالت تقارير إعلامية أمريكية إن واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي إضافي للشرق الأوسط، لمواجهة تهديدات إيران في المنطقة.

وأوضحت أليسا فرح، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، اليوم، ”هذا التقرير خاطئ.. الولايات المتحدة لا ترسل 14000 جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران”.

وكانت تغريدة فرح ردًا على تغريدة للسيناتور الجمهوري جوش هاولي، قال فيها ”أتطلع إلى سماع (..) سبب رغبة البنتاغون في إرسال 14000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بعد إرسال نفس العدد العام الجاري، هل البنتاغون يستعد لخوض حرب برية؟“.

والأربعاء، نقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم) قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس زيادة كبيرة في التواجد العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤولون أن هذا التواجد العسكري يشمل ”العشرات من السفن والمعدات العسكرية الإضافية، وما يصل لـ14 ألف جندي إضافي لمواجهة إيران“.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من المملكة العربية السعودية والإمارات على خلفية الهجوم الذي تعرضت له منشآت ”أرامكو النفطية“ في السعودية.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب أبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط، وسط التوتر المتزايد مع إيران، وفق إعلام أمريكي.

وأشارت شبكة ”سي إن إن“ المحلية إلى موافقة ترامب على إرسال ”تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج، تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، وطائرة استطلاع، والقوات اللازمة لهذه الموارد“، دون تفاصيل أكثر.

وتشهد المنطقة حالة توتر، إذ تتهم واشنطن وعواصم خليجية وخاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران.

ومنتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي ”بقيق“ و“خريص“ التابعتين لشركة ”أرامكو“ السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، الذي تبنته جماعة ”الحوثي“.

فيما اتهمت واشنطن والرياض، طهران بالمسؤولية عنه، لكن الأخيرة نفت ذلك