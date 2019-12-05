التحكم المروري: معالجة تجمع المياه من قبل فريق وزارة الأشغال على أوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بأنّه "تمّت معالجة تجمّع المياه من قبل فريق العمل في ​وزارة الأشغال العامة والنقل​ على أوتوستراد خلدة باتجاه ​الناعمة​، والسير إلى تحسّن تدريجي".

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