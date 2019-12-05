تسرب المياه الى محال ومنازل في حي المساكن الشعبية في صور

أدى هطول ​الامطار​ الغزيرة الى ​قطع الطرق​ في منطقة قبرشمول في ​قضاء عاليه​ ودخول ​المياه​ الى المنازل والمحال التجارية. وناشد الاهالي الأجهزة المختصة التدخل لمساعدتهم والحد من الاضرار في ظل استمرار هطول الامطار.

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