ا ف ب: اتهام محامي نتانياهو بغسيل الأموال في صفقة شراء غواصات من شركة ألمانية

أعلن المدعي العام الإسرائيلي الخميس عزمه توجيه اتهام لمحامي رئيس الوزراء المنتهية ولايته ​بنيامين نتانياهو​ بغسيل الأموال في صفقة شراء الغواصات من شركة تيسنكروب الألمانية.

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