اكدت ​وزارة الاشغال​ العامة والنقل ان ورشها واجهزتها الفنية المولجة أعمال تنظيف مجاري تصريف مياه ​الامطار​ متواجدة على الارض وتقوم بالأعمال والاشغال المطلوبة، منذ مطلع شهر ايلول الماضي على الاتوسترادات الدولية والطرق الرئيسية المكلفة صيانتها رغم عدم تأمين الإعتمادات اللازمة لذلك، مشيرة الى ان "ما تشهده بعض الطرقات من جراء هطول الامطار الغزيرة وأدت الى تشكل ​السيول​ الكثيفة للمناطق الجبلية والمناطق المحاذية للأتوستراد الدولي يتم معالجتها، كما ان الوزارة تقوم بمساعدة البلديات المختصة ضمن امكانياتها المتوافرة لديها لمواجهة السيول و​الفيضانات​ في بعض المناطق".



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كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاشغال: الورش الفنية بأعلى جهوزية لتأمين انسياب الامطار ومساعدة البلديات المختصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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