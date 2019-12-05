قائد القطاع الغربي الجديد زار قائممقامية بنت جبيل

زار القائد الجديد للقطاع الغربي في اليونيفيل وللكتيبة الإيطالية الجنرال دييغو فيليبو فولكو قائمقام بنت جبيل شربل العلم ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين اليونيفل والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.
وأشاد العلم بدور اليونيفيل الريادي والتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في جنوب لبنان.
من جهته اعرب فيليبو عن فخره بعودته من جديد إلى لبنان كقائد للقطاع الغربي لليونيفيل بعد أن شارك في مهمة اليونيفيل في العام 2007.
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