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قائد القطاع الغربي الجديد زار قائممقامية بنت جبيل

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زار القائد الجديد للقطاع الغربي في ​اليونيفيل​ وللكتيبة الإيطالية الجنرال دييغو فيليبو فولكو قائمقام ​بنت جبيل​ شربل العلم ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين ​اليونيفل​ والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وأشاد العلم بدور اليونيفيل الريادي والتعاون الوثيق مع الجيش ال​لبنان​ي في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في ​جنوب لبنان​.

من جهته اعرب فيليبو عن فخره بعودته من جديد إلى لبنان كقائد للقطاع الغربي لليونيفيل بعد أن شارك في مهمة اليونيفيل في العام 2007.

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