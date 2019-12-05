قائد القطاع الغربي الجديد زار قائممقامية بنت جبيل

زار القائد الجديد للقطاع الغربي في ​اليونيفيل​ وللكتيبة الإيطالية الجنرال دييغو فيليبو فولكو قائمقام ​بنت جبيل​ شربل العلم ضمن إطار اللقاءات التي تهدف الى تمتين العلاقة بين ​اليونيفل​ والسلطات المحلية والى زيادة التعاون المثمر فيما بينهما.

وأشاد العلم بدور اليونيفيل الريادي والتعاون الوثيق مع الجيش ال​لبنان​ي في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في ​جنوب لبنان​.

من جهته اعرب فيليبو عن فخره بعودته من جديد إلى لبنان كقائد للقطاع الغربي لليونيفيل بعد أن شارك في مهمة اليونيفيل في العام 2007.