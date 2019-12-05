لفت النائب ​نديم الجميل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بعد المتابعة مع كل اللبنانيين منذ انطلاق ​الثورة​ ومدى غياب وامتناع المسؤولين وعلى رأسهم ​رئيس الجمهورية​ عن الاستماع الحقيقي لمطالب وروحية الثورة، أتت مسرحية التحضير للاستشارات النيابية الملزمة"، معتبرا أن "لا جدوى من المشاركة بهذه الإستشارات. فلم اتعوّد البصم سلفاً على قرارات ومسرحيات".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجميل: لا جدوى من المشاركة بالإستشارات فلم اتعوّد البصم سلفاً على مسرحيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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