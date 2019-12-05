LBCI: تسطير محاضر ضبط بحق افران تتلاعب بوزن ربطة الخبز

أفادت قناة الـ"LBCI" أن "مراقبي مصلحة ​حماية المستهلك​ سطروا 25 ​محضر ضبط​ بحق أفران تلاعب أصحابها بوزن ربطة ​الخبز​ المحدد قانوناً بـ1000 غرام".

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