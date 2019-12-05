الحسن عرضت مع وفد من "اليونيسف" مشروع حماية الاطفال

استقبلت وزيرة الداخلية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​، في مكتبها في الوزارة، وفدا من منظمة "​اليونيسف​" برئاسة ممثلها في ​لبنان​ يوكي موكوا يرافقه مدير العمليات في المنظمة محمد فيازي ومديرا مشروع حماية الاطفال جوهانا اريسكون وايميه كرم.

وتم البحث في المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان على صعيد حماية الاطفال في لبنان ومشاريع أخرى تتعلق بتنمية قدرات الاطفال من خلال برامج متخصصة بالتعاون مع البلديات اللبنانية خصوصا في المناطق النائية.