خير أشرف على عمليات سحب مياه الأمطار من موقع تجمعها في الدامور والناعمة

تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة ​اللواء محمد خير​، موقع تجمع مياه الأمطار على الأوتوستراد الساحلي في ​الدامور​ و​الناعمة​ - ​حارة الناعمة​، وأشرف بالتعاون مع بلديات المنطقة وعناصر ​الدفاع المدني​، على عمليات انقاذ المواطنين وسحب وشفط مياه الأمطار التي تجمعت في وسط الأوتوستراد.

وأكد خير أنه "تم الاتصال والتنسيق مع بلديات المنطقة في الدامور والناعمة - حارة الناعمة و​الشويفات​ وقمرشمون، لتحريك جميع آلياتهم من أجل معالجة المشكلة وفتح جميع الطرقات"، مشيرا الى أن "​الهيئة العليا للاغاثة​ تقف الى جانبهم لرفع المعاناة عن المواطنين، خصوصا في هذه الظروف الصعبة".

وأعلن أنه "تم الانتهاء من ​فتح طريق​ الدامور، ويتم معالجة الوضع على طريق الناعمة"، مناشدا ​القوى الأمنية​ "تنظيم السير، وتحويله الى ​الطريق البحرية​ القديمة في خلدة والناعمة والدامور".