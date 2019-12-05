خير أشرف على عمليات سحب مياه الأمطار من موقع تجمعها في الدامور والناعمة

تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، موقع تجمع مياه الأمطار على الأوتوستراد الساحلي في الدامور والناعمة - حارة الناعمة، وأشرف بالتعاون مع بلديات المنطقة وعناصر الدفاع المدني، على عمليات انقاذ المواطنين وسحب وشفط مياه الأمطار التي تجمعت في وسط الأوتوستراد.
وأكد خير أنه "تم الاتصال والتنسيق مع بلديات المنطقة في الدامور والناعمة - حارة الناعمة والشويفات وقمرشمون، لتحريك جميع آلياتهم من أجل معالجة المشكلة وفتح جميع الطرقات"، مشيرا الى أن "الهيئة العليا للاغاثة تقف الى جانبهم لرفع المعاناة عن المواطنين، خصوصا في هذه الظروف الصعبة".
وأعلن أنه "تم الانتهاء من فتح طريق الدامور، ويتم معالجة الوضع على طريق الناعمة"، مناشدا القوى الأمنية "تنظيم السير، وتحويله الى الطريق البحرية القديمة في خلدة والناعمة والدامور".
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