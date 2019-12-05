داخلية مصر: مقتل 3 "إرهابيين" برصاص قوات الأمن في جلبانة شمالي سيناء

أعلنت ​وزارة الداخلية المصرية​، "مقتل 3 عناصر من "الإرهابيين"، برصاص ​قوات الأمن المصرية​، في منطقة جلبانة شمالي ​سيناء​، أثناء قيامهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليّات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة في المنطقة".

وأوضحت في بيان، أنّه "جرى العثور على قنبلتَين يدويتَين وسلاحَين آليَّين وكميّة من الذخيرة، بحوزة "الإرهابيين".

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت مقتل مجموعة "إرهابيين" في المنطقة نفسها، خلال شهر أيلول الماضي، أثناء استعدادهم لشنّ هجوم ضدّ نقاط للشرطة والجيش.

مع الإشارة إلى أنّ قوات الأمن و​الجيش المصري​ تُقاتِل منذ سنوات متشدّدين يقفون وراء سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في محافظة ​شمال سيناء​.