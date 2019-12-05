بوغدانوف بحث مع السفير العراقي في روسيا الوضع في العراق

اعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ عن لقاء جمع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​، والسفير ​العراق​ي في ​موسكو​ عبد الرحمن حامد الحسيني، حيث "جرى التطرق الى الوضع في العراق على خلفية ​الأزمة​ السياسية الداخلية"، مشيرةً الى ان "الجانبين تطرقا إلى عدد من الجوانب العملية لمزيد من التطوير التدريجي للتعاون متعدد الأوجه بين ​روسيا​ والعراق".

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