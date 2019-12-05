بوغدانوف بحث مع السفير العراقي في روسيا الوضع في العراق

اعلنت وزارة الخارجية الروسية عن لقاء جمع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، والسفير العراقي في موسكو عبد الرحمن حامد الحسيني، حيث "جرى التطرق الى الوضع في العراق على خلفية الأزمة السياسية الداخلية"، مشيرةً الى ان "الجانبين تطرقا إلى عدد من الجوانب العملية لمزيد من التطوير التدريجي للتعاون متعدد الأوجه بين روسيا والعراق".
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