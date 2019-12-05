منوتشين: الولايات المتحدة تعارض ضريبة الخدمات الرقمية الأوروبية

أعلن وزير الخزانة الأميركي ​ستيفن منوتشين​، في رسالة وجهها الى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن "​الولايات المتحدة​ ترفض ضرائب الخدمات الرقمية الأوروبية"، معتبرا أن "تلك ​الضرائب​ على أنها منحازة ضد الولايات المتحدة".

وأوضح أن "معارضتنا لتلك الضرائب هو لأنه لها تأثيرا تمييزيا ضد الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، ولا تتسق مع هيكل قواعد الضرائب الدولية الحالية، التي تسعى إلى فرض ضرائب على صافي الدخل وليس إجمالي الإيرادات"، داعيا "جميع الدول إلى تعليق مبادرات ضريبة الخدمات الرقمية، من أجل السماح ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتوصل بنجاح إلى اتفاق متعدد الجهات".

يشار إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية البالغة 3 في المئة، تقع في قلب الخلاف الأخير بين ​واشنطن​ و​باريس​. وربما تخضع عشرات المنتجات الفرنسية بقيمة تجارية تصل إلى نحو 2.4 مليار ​دولار​ لرسوم إضافية بنسبة 100 في المئة ردا على تلك ​الضريبة​.