ركّز نائب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فؤاد أوقطاي، على أنّ "البرلمان التركي سيّصوت اليوم على الاتفاقية التاريخية بين تركيا وليبيا، وبذلك سينتصر السلام في شرق البحر الأبيض المتوسط، وستفوز الأخوة التركية - الليبية".
ولفت في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض الجمعيات التعاونية في تركيا، الّذي تقيمه وزارة التجارة التركية في العاصمة أنقرة، إلى أنّ "اتفاقيّة المنطقة الاقتصاديّة الخالصة الّتي وقّعتها مع ليبيا، هي من المساهمات الهامّة الّتي قدّمتها تركيا من أجل السلام المستدام في منطقتها".
وأوضح أوقطاي أنّ "القضايا الّتي تهدّد دول العالم، وفي مقدّمتها تركيا، مثل آفة الإرهاب والهجرة غير النظامية، بلغت أبعادًا متقدّمة لا يمكن لأي دولة أن تحلّها بمفردها"، مبيّنًا أنّ "قمة زعماء "حلف شمال الأطلسي" (الناتو) الّتي انعقدت في العاصمة البريطانية لندن، أظهرت مرّة أخرى قيمة هذا الحلف". وأشار إلى أنّ "اردوغان طلب من الحلفاء بمناسبة القمة، دعمًا غير مشروط في مكافحة الإرهاب من خلال دعوتهم إلى انتهاج "موقف مشترك ضدّ الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر أوقطاي: الاتفاقية التركية- الليبية انتصار للسلام وقمة زعماء الناتو أظهرت قيمة الحلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.